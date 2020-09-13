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Son dakika: Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'da 3,5 büyüklüğünde meydana geldi. 'ın verilerine göre, Malatya Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika: Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 00:06'da, merkez üssü Malatya olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre ise, 00:06'da meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlenirken, derinlik 7.0 km olarak kaydedildi.

Yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

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