Son dakika: Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Malatya Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 00:06'da, merkez üssü Malatya olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre ise, 00:06'da meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlenirken, derinlik 7.0 km olarak kaydedildi.
Yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.