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Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. bir süre etkisini artırarak gösteren yağış, yerini doluya bıraktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, yollarda su birikintileri meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yağış ile ilgili açıklama yaptı. Sopacı, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Başkan sopacı, yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi beyaza büründü!

Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz dedi.

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