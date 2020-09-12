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İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı

Avcılar’da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan korkunç olayın ardından kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine şüpheli Aydın K.  'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı

'un Avcılar semtinde yaşanan olay, dün saat 15.50 sıralarında Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi.

İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı İSTANBUL'DA MARKETTEKİ TACİZ ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.

Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. 'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı.

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