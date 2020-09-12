İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı

Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.