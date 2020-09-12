İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı
Avcılar’da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan korkunç olayın ardından kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.
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İstanbul'un Avcılar semtinde yaşanan olay, dün saat 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi.
Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.
Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı.