Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce 81 il valiliğine uygulanmak üzere yayımlanan genelgede, kafeterya, restoran gibi yerlerde canlı ve digital ortamdan müzik yapılması yasaklandı.

EĞLENCE YERLERİNDE...

Genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı üzerine Ambarlı Mahallesi'nde bulunan eğlence yerlerinde denetim arttırıldı. Dün saat 22.30'dan itibaren Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki eğlence yerlerinde bulunanların maske takıp takmadıklarını kontrol ederken aynı zamanda GBT denetimlerini gerçekleştirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

İşletme sahiplerine gece yarısından sonra müzik yayını yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.