Kız arkadaşına dehşeti yaşattı! Yüzüne kezzap atıp kolunu satırla kesti
Son dakika haberine göre; Komboçya'da 43 yaşındaki Kub Pha isimli bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının yüzüne asit attıktan sonra kolunu satırla kesti.
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Korkunç olay Komboçya'da gerçekleşti. 43 yaşındaki adam kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının hayatını kararttı.
Kub Pha isimli adam kız arkadaşı San Chenda'nın yüzüne asit attıktan sonra kızın kolunu satırla kesti. Olaydan sonra 18 ay boyunca firar eden adam polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Ayrılmak istediğini söyleyen Chenda'nın erkek arkadaşı peşini bırakmadı. Takıntılı sevgilisi kendisi ile barışmak istedi ama Chenda kabul etmedi.
Bunun üzerine Kub, Chenda'yı dövdükten sonra üzeri asit döküp kolunu satır ile kesti.
18 ay boyunca polisten kaçmayı başaran Kub, 5 eylül tarihinde polis tarafından yakalandı. Hakkında 14 yıl hapis cezası verilen Kub, cezaevine yollandı.