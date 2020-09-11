Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

Şişli'deki ünlü bir AVM'de yangın paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.