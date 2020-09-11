Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı.
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KABLOLARDAN YANGIN ÇIKTI
Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.