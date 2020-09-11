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Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

'de bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

'deki ünlü bir 'de paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.

KABLOLARDAN YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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