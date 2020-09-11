Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma

İstanbul Fatih'te bulunan ve Bizans döneminden kalan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararıyla iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği görülen Kariye Camii'nin çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi. 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019'da aldığı kararla ibadete açılacak.

İLK CUMA İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kariye Camii'ne minber getirildi. İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu. İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü. Dün caminin halılarının serilmeye başlandığı ve ayakkabılıkların da getirildiği öğrenildi. Çalışmaların gece geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi. Şimdi Kariye semti sakinleri ilk Cuma namazının heyecanını yaşıyor…