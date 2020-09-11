Bursa'da maske takmamak polise direnen kadın tavırlarıyla çileden çıkardı

Polis ekipleri ile tartışan maskesiz kadının görüntülerini çeken bir başka kadın, "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni tak o maskeyi" diyerek tepki gösterdi. Direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilirken, ayrıca polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.