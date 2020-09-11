Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren baba Harun Yıldız'a "ağırlaştırılmış müebbet cezası" istemi

'BABAM DAHA ÖNCE HİÇ TANIK OLMADIĞIM ŞEKİLDE...'

Tanık olarak dinlenen ağabey İlhami Yıldız ise babası ile kız kardeşi arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Olay günü kahvaltı yaptıktan sonra Şeyma dershaneye yetişmek için acele bir şekilde masadan kalktı. Bu sırada babam daha önce hiç tanık olmadığım şekilde Şeyma'ya 'Beni öpmeden mi çıkacaksın kızım?' dedi. Şeyma da babamı öptükten sonra evden çıktı. Akşam da bu olay oldu. Babam olaydan üç gün önce şehir dışından gelmişti. Bize karşı davranışlarında bir değişiklik yoktu. Ancak geceleri uyuyamadığını fark etmiştim" dedi. Ağabey Yıldız, babasının kız kardeşinin internette uygunsuz görüntüleri olduğu yönünde kendilerine bir şey söylemediğini ifade etti.