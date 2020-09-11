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Kum üzerinde hortum paniği kamerada

'da ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Kum üzerinde hortum paniği kamerada

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde çalışmalarını yürüttüğü sırada hortum ile karşılaştı.

Kum üzerinde hortum paniği kamerada

Kum üzerinde çıkan ve giderek büyüyen hortum, işçilerde paniğe neden oldu. Kum üzerinde çıkan hortum, iş makinelerinin üzerine doğru gelmesi üzerine işçiler, hortumdan uzaklaştı.

Kum üzerinde hortum paniği kamerada

Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

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