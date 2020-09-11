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Kum üzerinde hortum paniği kamerada
Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.
Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.