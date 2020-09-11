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Kum üzerinde hortum paniği kamerada

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Giriş: 11.09.2020 14:41
Güncelleme:11.09.2020 14:45
Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.

Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.

Kum üzerinde hortum paniği kamerada KUM ÜZERİNDE HORTUM PANİĞİ KAMERADA

Kum üzerinde hortum paniği kamerada
Kum üzerinde hortum paniği kamerada
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