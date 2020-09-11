Son dakika: Balıkesir'de ormanlık alanda korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin Mahallesinde öğlen saatlerinde makilik alandan yangın ihbarı üzerine Balıkesir İşletme Müdürlüğü Altıeylül Şefliği ekipleri 4 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı ve 1 Dozer ile yangına müdahale etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ekiplerin makilik yangınına hemen müdahale ettiğini ve yangın helikopterinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.