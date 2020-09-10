Valilikler tek tek açıklıyor! Kurallara uymazsanız...

65 YAŞ VE ÜZERİNİN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.