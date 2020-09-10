10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

'da gençken birbirlerine sevdalanan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti, 29 yıl sonra dünya evine girdi. Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti. O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.

Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.

Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin yakınları da yer aldı.

Gençliklerinde sevdalanıp evlenemediler! Yıllar sonra gelen 'Evet'

YILLAR SÜREN HİKAYEYE NOKTAYI KOYDUK

Dünya evine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA