İstanbul Bilişim davasında flaş gelişme: Mal varlığı yok 114 ayrı dolandırıcılık kaydı var

İstanbul Bilişim, bir süredir tüketicilerin satın aldığı ürünleri göndermediği gerekçesiyle gündemde. Türkiye genelinde, 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünleri göndermeyen şirketin açtığı konkordato davası devam ederken, kritik bir davanın da Ankara'da açıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketten aldıkları ürünleri alamayan 4 kişinin şikâyetini tek dosyada birleştirdi. Sabit A., Ali Osman K., Rüstem D. ile Orkun K., savcılık dilekçelerinde, ödemesini yaptıkları ürünleri alamadıkları gibi para iadelerinin de yapılmadığını bildirdi. Kimi evine televizyon, kimi ütü, kimi cep telefonu alan şikâyetçiler, firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti.