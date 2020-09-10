Dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşuyor. Her yerden Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Ama İzmir'in Beydağ ilçesinde bugüne kadar hiç vaka görülmedi. Peki bunun sebebi ne? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında detayları aktardı.