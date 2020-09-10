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Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti

’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti

'da çok acı bir olay yaşandı. Bir otelin bahçesinde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti ÖLÜM EN MUTLU GÜNDE YAKALADI! KALP KRİZİ GEÇİREN BABA HAYATA VEDA ETTİ

YERE YIĞILDI

, Oğlu Yiğit'i Hande ile evlendiriyordu. Dün akşam saatlerinde Bodrum'da bir otelde tören düzenleniyordu. Önce belediye memuru nikahı kıydı ardından davetlilere küçük ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru Murat Korkut kalp krizi geçirip olduğu yere yığıldı.

KALP MASAJI VE….

Bir anda yükselen çığlıklar ardından davetliler arasında bulunan bir doktor hemen müdahale etti. Önce kalp masajı ardından suni teneffüs yaptı.

HÜZNE BOĞULDULAR

Daha sonra da çağırılan 112 acil servis görevlileri yardıma koştu. Murat Korkut, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay genç çifti ve davetlileri üzüntüye boğdu. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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