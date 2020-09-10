Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti

Bodrum'da çok acı bir olay yaşandı. Bir otelin bahçesinde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YERE YIĞILDI

Murat Korkut, Oğlu Yiğit'i Hande ile evlendiriyordu. Dün akşam saatlerinde Bodrum'da bir otelde tören düzenleniyordu. Önce belediye memuru nikahı kıydı ardından davetlilere küçük ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru Murat Korkut kalp krizi geçirip olduğu yere yığıldı.