Antalya'da caretta carettalar denizle buluştu

Alanya'nın Yeşilöz Sahili'nde kuluçka dönemini tamamlayan ve yumurtalardan çıkan yavru caretta carettalar açıkta bekleyen annelerine ulaşmak için dalgalarla mücadele ederek, kendilerini denize bıraktı. Yavruların yumurtadan çıkıp, denize ulaştığı sırada, bölgede oturan gönüllü hayvansever Güldane Şahin, denize ulaşana kadar caretta carettalara yardımcı oldu.

TAMAMI ÇIKTI

Ağustos ayının ortaları itibariyle yumurtadan çıkmaya başlayan caretta carettaların neredeyse tamamı çıktı. Bu yıl yaklaşık 250 yuvanın bulunduğu bölgede 50 kadar yuva, yoğun yağışla oluşan sel nedeniyle zarar görürken, bu yuvalarda bulunan yumurtalar da çürüdü. Kalan 200 yuvanın her birinden yaklaşık 70 yavru ise denize ulaşmayı başardı.