İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun girişimi!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini R.C.'nin yaptığı çeteyle ilgili bir süre önce gelen ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. İddialara göre takibe alınan çete üyeleri, ilk olarak Arnavutköy ilçesindeki bazı emlakçıları aracı yaparak tapu kayıtlarında telefon numaraları bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilerin bilgilerini edindi. Çetenin hedefinde ise 3 ayrı arsayı sahte belgelerle üzerlerine geçirmek vardı...

Arsa sahiplerinden biri, G.E. adlı gurbetçi kadındı. 82 yaşındaki kadının kimlik bilgilerine ve fotoğraflarına ulaşan çete üyeleri, G.E. adına sahte kimlik düzenlemekle kalmadı, kadının adına telefon hattı da çıkardı. Çetenin üyesi M.U.'nun annesi Z.U.'ya makyaj yapıldı ve Z.U., gurbetçi kadına benzetildi. Maddi değeri 25 milyon lira olan arsanın çete üyelerinden birisinin üzerine geçirilmesi hedeflendi. Çetenin üyeleri, arsanın 150 bin liralık vergi borcunu bile ödedi. Ardından satış işlemleri için notere gitti. Dublör olarak kullanılan Z.U. adlı kadın, sahte kimliği, diğer sahte evrakları ve G.E.'nin taklit edilen imzasını kullanarak bir diğer çete üyesi adına vekalet çıkarttı. Polis, hâlâ fiziki takipteydi.

ÜÇ AVUKAT TUTUKLANDI

Çete üyeleri arsanın devir işlemleri için Başakşehir'deki tapu müdürlüğüne gitti. Arsa, çete mensubu A.K.'ye devredilecekti. İmzanın atılmasını bekleyen Mali Polis, satış için imza atıldığında harekete geçti. Tapu Müdürlüğü, Noter ve şüphelilerine adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. 3'ü avukat 18 şüpheli gözaltına alındı. Arsası kurtarılan mağdur G.E.'ye ulaşan polis durumu anlattı. Çete lideri R.C. ve 3 avukatın da aralarında bulunduğu 9 çete üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMİR SOMER-SABAH