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Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i kadın 3 yaralı

Efeler ilçesinde Gençlik Caddesi önünde gece yarısı yaşanan tartışması kanlı bir kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen olayda 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i kadın 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında sebebiyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler 2 grubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi.

SAKİNLEŞMEDİLER

ekipleri zorluk çıkartan şüphelileri kelepçe takarak gözaltına aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

sonrasında yaralanan M.Y., B.K. ve hamile olduğu öğrenilen B.D. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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