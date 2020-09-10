Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i kadın 3 yaralı
Efeler ilçesinde Gençlik Caddesi önünde gece yarısı yaşanan laf atma tartışması kanlı bir kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen olayda 1’i kadın 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında laf atma sebebiyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler 2 grubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi.
SAKİNLEŞMEDİLER
Polis ekipleri zorluk çıkartan şüphelileri kelepçe takarak gözaltına aldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kavga sonrasında yaralanan M.Y., B.K. ve hamile olduğu öğrenilen B.D. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.