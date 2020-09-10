Korona sonrası bu belirtiler kalabiliyor! 15 semptoma dikkat

1. SAÇ DÖKÜLMESİ

Yakın zamanda koronavirüsü yenen bin 500 kişinin katıldığı bir araştırmada, her dört kişiden birinin, saç dökülmesi yaşadığını ortaya çıkarıldı. Söz konusu durum, kafa derisinde olduğu gibi, kaş ve kirpik gibi vücudün diğer kısımlarında da görülebiliyor.

2. İSHAL

Haziran ayında ABD resmi koronavirüs semptom listesine ishali de ekledi. Bu semptom birçok insanın güçten düşmesine neden olarak, işe geri dönmesine engel olabiliyor.

3. YORGUNLUK

Bilim insanları, uzun Covid hastalığından şüphelenilen insanların büyük bir çoğunluğunun, sürekli devam eden yorgunluk bildirdiğini ve bazılarının merdiven çıkmak gibi temel faaliyetleri bile gerçekleştirmekte zorlandıklarını açıkladı.