Son nefesinde katilinin adını söyledi!





10 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Aydın ailesi, Ferhat Yıldırım'dan intikam almak için 11 kişiden oluşan iki arabayla gece ailenin Darıca'daki evine gitti. Ferhat Yıldırım, evlerine baskın yapan gruba kurusıkı tabancayla ateş ederken, baskına gelen gruptaki Abdulsamet Aydın da tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım kolundan ve karnından yaralandı, hayatını kaybetti. İddianamede, ilk silah sesinin duyulması üzerine sanık Yılmaz Aydın'ın "Öldürün, sağ bırakmayın, sonra da gelin Nazife'yi öldürün" şeklinde bağırdığı ancak Ferhat Yıldırım'ın ölmesi üzerine olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Ferhat Yıldırım'ın hastanede ölmeden önce polislere, kendisini vuran kişinin Ömer Aydın veya Fazıl Aydın olduğunu söylediği aktarıldı. Katil zanlısının Fazıl Aydın olduğu tespit edildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen Fazıl Aydın ile birlikte 10 sanığın "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından yargılanmalarına başlandı.

Sabah