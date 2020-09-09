Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimleri ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) , Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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