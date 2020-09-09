Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı | 9 Eylül 2020 hava durumu
9 Eylül 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas’ın kuzey kesimleri ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Eylül 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimleri ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) , Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık