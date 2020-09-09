09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kapalı Maraş için dü��meye basıldı!

Son dakika haberine göre; 'ta 1974'ten beri kapalı olan 'ın sivil yaşama açılması için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor. Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

Bölgenin statüsünün 'sivil' olarak değiştirilmesinin ardından, 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

Kıbrıs Rumları da TMK'ya başvurabilecek. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

5 bin 500 mülkün yer aldığı Maraş'ta Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD'lilerin mülkü bulunuyor. İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK'ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu.

Son dakika: Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

192'si malını isterken, 89'u para talebinde bulundu. (Milliyet)

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