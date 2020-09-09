Son dakika: İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı!
Son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkıştı.
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Alınan bilgiye göre, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalı araç çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası bölgede trafik yoğunlaşırken sıkışan araç itfaiyenin yardımıyla çekiciye yüklendi.
Tramvayın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü.