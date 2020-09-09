ATM farelerinden yeni taktik! Para sıkıştı bahanesiyle bankaları dolandırıyorlar

İstanbul'da ATM farelerinin yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurdukları özel bir bankanın ihbarı sonrası ortaya çıktı. Olay İstanbul'da meydana geldi. Özel bir bankanın müşterisi olan H.B., ATM üzerinden para yatıracağı sırada bankaya müracaat ederek para sıkıştığını iddia etti. Banka ise şirket politikaları gereği ATM'yi kontrol etmeden müşterilerinin mağdur olmaması adına kredi kartlarında 5 bin lira, hesap kartlarında ise 2 bin liraya kadar anında ödeme gerçekleştiriyor.

ATM'LER KONTROL EDİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Defalarca kez farklı farklı hesap müşterileri tarafından bankaya yapılan müracaat her defasında kabul edilerek ödeme yapıldı ancak şikâyetin yapıldığı ATM'ler kontrol edildiğindeyse para yatırma ünitesine sıkıştırılan paraların 10 yâda 5 lira olduğu tespit edildi. Dolandırıldığını fark eden banka savcılığa başvurarak kendilerinden para talebinde bulunan 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.