Son dakika: Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı!
Son dakika haberine göre Bursa’da çöplük alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.
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Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde, hurdacılarında bulunduğu çöplük alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde, hurdacılarında bulunduğu çöplük alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.