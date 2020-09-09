Son dakika: Giresun'da Cumhuriyet Savcısına silahlı saldırı
Giresun Tirebolu’da Cumhuriyet Savcısı Yunus E. E. silahlı saldırıya uğradı. Savcıya saldıran kişinin mübaşir olduğu öğrenildi. Kolundan yralanan savcı hastanede tedavi altına alındı.
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Giresun Tirebolu adliyesinde bugün çok tatsız bir olay yaşandı. Adliyede görevli mübaşir Mustafa K. Cumhuriyet Savcısını silahla vurdu. Silahlı saldırıya uğrayan savcının isminin Yunus E.E. olduğu öğrenildi.
Olayıın ikilinin tartışması sonrası meydana geldiği öğrenilirken yaralanan savcının Giresun Üniversitesi Prof.Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi. Şüpheli Mustafa K. Gözaltına alınırken olay ile soruşturma başlatıldı.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH