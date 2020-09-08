Muğla'da esnaf Elif Gültekin'i darbeden şahıs Adana'ya kaçarken yakayı ele verdi

"DARBEDEN KİŞİNİN ALKOLLÜ OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Marketi 10 yıldan beri yalnız başına işlettiğini ifade eden Gültekin, "Eşim vefat ettiğinden beri dükkanı yaklaşık 10 yıldır kendim işletiyorum. Biz onuru, şerefi ile iş yapan insanlarız. Beni darbeden kişinin alkollü olduğunu sanmıyorum. Çünkü alkol almış olsa ayakta duramazdı. Bu psikopat gibi birisi. Zaten dükkana yarı çıplak girdi. Emniyetteki ifadesinde de yaptıklarını itiraf etmiş ama bu itirafa karşılık şahıs serbest bırakılıyor" dedi.

''BELKİ BENİ ÖLDÜRECEKTİ''

Yaşanan olaydan başka bir kadın sayesinde kurtulduğunu belirten Gültekin, "Olayın yaşandığı anda bir kadın vardı. O yardım istemeseydi belki beni öldürecekti. Türkiye'de daha kaç kadın ölecek. Ben yetim çocuklarıma bakarken, bu olayla neredeyse öksüz kalacaktı. Devlet ben öldükten sonra mı yakalayacak bunu. Yaşadığım olaydan dolayı, korkudan dolayı marketimi kapattım. Çocuklarımın rızkını kazandığım dükkanım şuanda kapalı" dedi.