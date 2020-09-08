Bursa’da taksici koca, 1 yıllık eşini fuhşa sürüklemiş

TAKSİCİ KOCA, 1 YILLIK EŞİNİ FUHUŞ BATAKLIĞINA SÜRÜKLEDİ

Ahlak Büro ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada çok sayıda sosyal medya hesabı incelemeye alınırken müşteri olduğu tespit edilen 59 kişinin de ifadesi alındı. Operasyon sonucu kurtarılan kadınlardan N.D.'nin emniyetteki sorgusunda verdiği ifadesi kan dondurdu. N.D. ifadesinde Sakarya'da devlet memuru eşinden ayrıldıktan sonra gazinoda çalışmaya başladığını ve bir müşterisinin 10 bin TL vererek sahibi olduğu gazinoda çalışma vaadiyle kendisini Bursa'ya getirdiğini söyledi. Burada kendisinin fuhşa zorlandığını ardından da taksi şoförlüğü yapan E.D. ile evlendirildiğini belirten N.D., 1 yıldır evli olduğu E.D.'nin kendisini para karşılığı başka erkeklere pazarladığını ve randevulara kendisini, eşinin taksiyle götürdüğünü aktardı. Kocaeli'de yaşayan E.D. operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.