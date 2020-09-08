08 Eylül 2020, Salı
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Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

'da fındık işçilerini taşıyan bir traktör devrildi. Sakarya'nın Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana gelen kazada 21 f��ndık işçisinin yaralandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 21 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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