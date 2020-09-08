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MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

'te dün kırmızı ve mavi takım belirlenmiş ve bu hafta yapılacak 3 dokunulmazlık oyununda kimin galip geleceği büyük merak konusu olmuştu. Mavi takım kaptanlığını kazanan , tatlıcıların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmuş, Esra'nın bu kararı büyük çoğunluğa göre stratejik bir hata olarak yorumlanmıştı. Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendi takımının en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiğini ifşa etti. Masterchef Esra çok geçmeden paylaşımı silse de eleme potasına giden 4 ismi ortaya çıkarmış oldu. İşte Masterchef'te eleme potasına giden 4 isim...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takım kaptanlığını kazanan Esra Tokelli, dün tatlıcıların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmuştu.

MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

Serhat ve Barbaros gibi güçlü adayları kırmızı takıma kaptıran Esra'nın hamleleri büyük çoğunluk tarafından beğenilmemişti.

MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleme potasını ifşa etmiş oldu.

MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

Masterchef Esra'nın yaptığı paylaşımda, mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği görülüyor.

MasterChef Esra'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım! MasterChef eleme potası ifşa oldu

İşte potaya giden 4 isim: Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan!

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