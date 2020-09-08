Son dakika: Gaziantep'te feci kaza! 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sivil polis olduğu öğrenildi.
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Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.
O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.
Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.