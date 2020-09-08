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Son dakika: Gaziantep'te feci kaza! 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... ’te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sivil polis olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Gaziantep'te feci kaza! 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı

'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

Gaziantep'te feci kaza! 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı GAZİANTEP'TE FECİ KAZA! 4 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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