15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana'yı sevince boğdu! Yüzlerce sektöre katkı sağlayacak

'MİLLİ POLİTİKALAR HİÇ DEĞİŞMEZ'

AKAMDER Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ise Avrupa ülkeleri ve süper güç devletlere bakıldığında milli politikaların ön planda olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset değişir, iktidar değişir ama hedefledikleri milli politikaları hiç değişmez. Giden siyasi parti gitmiştir, gelen siyasi parti aynen görevine devam eder. Şimdi burada geçmiş yönetimin eksiği olmuş olabilir. Hatası olmuş olabilir veya yeterli olmayabilir. Bu proje Adana için çok önemli. Yüreğir ile Seyhan'ı ve Çukurova'yı birbirine bağlıyor. Seyhan Nehrimiz üstünde çok önemli bir geçiş sağlayacak, Adana trafiğini rahatlatacak" diye konuştu.

'BARAJ SEDDİNDEN TRAFİK AKIYOR'

AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Burak da şu an Çukurova Üniversitesi yakınlarındaki Seyhan Baraj Gölü seddinin trafiğe açık olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey ancak Adana'mızda uzun zamandan beri bu yapılmaktadır. Geçmiş dönemde yapılan bu yatırım yarım kalmıştı, Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu işe el attı ve en kısa zamanda tamamlanacaktır. Hayırlı olsun. Adana'nın ekonomisine, vatandaşların vakit ve akaryakıt tasarrufuna katkısı olacak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.