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İstanbul’da hastanede dehşet! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı, parmağı koptu

’ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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İstanbul’da hastanede dehşet! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı, parmağı koptu

Olay geçtiğimiz haftalarda Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti.

İKİ PARMAĞI KOPTU

tartışma sırasında Aksarı'nın üzerine kapıyı kapattı. kapanması üzerine Aksarı'nın iki parmağı koptu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

İstanbul’da hastanede dehşet! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı, parmağı koptu İSTANBUL’DA HASTANEDE DEHŞET! TARTIŞTIĞI DOKTOR KAPIYI KAPATTI, PARMAĞI KOPTU

YER TEMİZLENİYOR

Görüntülerde Aksarı'nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı'nın parmağının kanaması ve görevlilerin yerini temizlemesi yer alıyor.

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