İstanbul’da hastanede dehşet! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı, parmağı koptu
Esenyurt’ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşananlar anbean kameraya yansıdı.
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Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti.
YER TEMİZLENİYOR
Görüntülerde Aksarı'nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı'nın parmağının kanaması ve görevlilerin yerini temizlemesi yer alıyor.