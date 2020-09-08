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Hatay’da evinde ölü bulunan 140 kilo adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı

İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde evinde olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki 55 yaşında olan 'ın, cenazesi yardımıyla evinden çıkartıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Hatay’da evinde ölü bulunan 140 kilo adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı

İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki 'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları tarafından durum polise bildirildi.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

VİNÇ YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILDI

Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği belirlenen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Yaşanan olay sonrası mahalleye çağrılan yardımıyla evden çıkarıldı.

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