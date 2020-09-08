Hatay’da evinde ölü bulunan 140 kilo adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı
İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki 55 yaşında olan Ahmet Altındağ'ın, cenazesi vinç yardımıyla evinden çıkartıldı.
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İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları tarafından durum polise bildirildi.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
VİNÇ YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILDI
Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği belirlenen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Yaşanan olay sonrası mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evden çıkarıldı.