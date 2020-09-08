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Diyarbakır’da Remziye'yi sokakta öldüren firari koca İzmir'de yakalandı

Yenişehir ilçesinde 28 Ağustos akşamı Aziziye Mahallesi'nde eşi 'ı (29), sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan cezaevi firarisi (31), kaçtığı 'de yakalandı. Katil zanlısı koca, 'a getirilerek, sorguya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Diyarbakır’da Remziye'yi sokakta öldüren firari koca İzmir'de yakalandı

9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş, 1 kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

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