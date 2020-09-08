DSÖ'den korkutan açıklama: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı
Dünya henüz koronavirüsün aşısını ve tedavisini bulamadı. Salgın hastalık milyonlarca insana bulaşırken, binlercesini de hayattan kopardı. Ölümcül hastalığın yeniden hortladığı şu dönemde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ghebreyesus yaptığı açıklamada "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı” dedi.
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Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı.
DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti.
Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi. Corona virüs ilk olarak geçen sene Aralık ayında Çin'de tespit edilmişti.
İlk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken,
894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.