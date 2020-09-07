Koronavirüs Avrupa'da korku salıyor

Ülkede Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1829 hasta olduğu ve bunlardan 161'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi. Ayrıca Toledo'da bir yaşlı bakım merkezinde 65 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak Kovid-19 stratejisi kapsamında 7-9 aşının satın alınacağını ve klinik testlerden geçmesi halinde Oxford Üniversitesinin çalışması olan aşıdan 3 milyon dozun aralık ayında İspanya'ya gelmesinin öngörüldüğünü açıkladı. İlla, Oxford Üniversitesinin aşısından 30 milyon dozun aralık ayında AB ülkelerine dağıtılmasının beklendiğini ifade etti.