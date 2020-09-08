8 Eylül EBA dersleri saat kaçta? Canlı ders nasıl izlenir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim sürecinde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. EBA, TRT-EBA TV ve canlı dersler üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimde ders programı yayımlandı. Öte yandan dersleri kaçıran ve konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak ders tekrarı yapabilecek. Peki,EBA canlı ders nasıl girilir? İlkokul, Ortaokul, Lise EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte 8 Eylül EBA ders programı...

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.