8 Eylül EBA ders programı: EBA canlı ders nasıl girilir? İlkokul, Ortaokul, Lise EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA canlı ders nasıl izlenir? 8 Eylül tarihli EBA ders programı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinin ikinci haftasında derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler ders programlarını araştırıyor. EBA, EBA TV ve canlı dersler ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA canlı ders nasıl girilir? İlkokul, Ortaokul, Lise EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte 8 Eylül EBA ders programı...
8 Eylül EBA dersleri saat kaçta? Canlı ders nasıl izlenir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim sürecinde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. EBA, TRT-EBA TV ve canlı dersler üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimde ders programı yayımlandı. Öte yandan dersleri kaçıran ve konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak ders tekrarı yapabilecek. Peki,EBA canlı ders nasıl girilir? İlkokul, Ortaokul, Lise EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte 8 Eylül EBA ders programı...
EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?
EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?
Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:
EBA TV DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden sınıf, ders saati ve ders tekrar saati paylaşıldı.
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.