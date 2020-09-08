AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinitamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.