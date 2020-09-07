Adana'da derede buldukları silahla oynuyorlardı! Arkadaşlarını öldürdüler

Silahın aniden ateşlenmesi sonucu Adar, kalbinden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Umut Adar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Hakan Ş. ve V.K.'nin emniyette ifadesini aldı. Silaha ise incelenmek üzere el koyuldu.