Konya’da uyuşturucu alan arkadaşların 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası cinayetle bitti

İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan ve Naim Kaçın arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Özsan, Kaçın'a 'beni çok sevdiğini ispatla' dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.