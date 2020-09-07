Şarkıcı Hacı Kalan estetik ameliyat sonrası tanınmaz hale geldi!

ESTETİK OPERASYONA GÖZ DOKTORU GİRDİ

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Avukat Gökhan Miraç Kaçıran, "Müvekkilimiz Hacı Kalan, göz rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan özel hastaneye başvuruda bulunmuştur. Özel hastanede kendisine yapılan göz tedavisi neticesinde göz doktoru tarafından müvekkilimize estetik operasyon cerrahisi alanında kampanya bulunduğunu ve dilerse bu kampanyalardan istifade edebileceğini belirtmiştir. Müvekkilimiz yapmakta olduğu iş gereği, ki kendisi türkü evlerinde sahne almaktadır. Bu teklifi olumlu değerlendirmiş. Müvekkilimize uygulanan tedavi neticesinde maalesef yüzü tanınmaz hale gelmiştir. Doktoru ile görüştüğünde ise, doktoru aynı operasyonu tekrar gerçekleştirerek yüzünü daha kötü bir duruma getirmiştir. Bu arada şunu da belirtmek isteriz, bu operasyonu gerçekleştiren maalesef ki göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi uzmanının gerçekleştirmesi gereken operasyon, göz doktoru olan kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tür hatalı tıbbi uygulamalar neticesinde doktorlar ve özel hastanelere tüketici mahkemelerinde dava açılabilmekte. Yeni yapılan değişiklik sonucunda bu tür davalar açılmadan arabuluculuk kurumuna gidilmekte. Bu aynı zamanda taksirle yaralama suçunu teşkil etmekte. Biz müvekkilimiz hakkında İstanbul'daki ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca arabuluculuk kurumuna başvurduk" ifadelerini kullandı.

NE HASTANELER NE DOKTOR YANIT VERMİYOR

Kaçıran, "Her iki özel hastaneye de konuyla ilgili ulaştığımızda, bize geri dönüş sağlanacağı bildirildi ancak geri dönüş olmadı. Doktorun kendisiyle bizzat iletişim kurduğumuz o an için müsait olmadığını ve geri döneceğini söyledi, konuşması panik içindeydi ve geri dönüş olmadı" dedi.