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Ankara'da koronavirüs vakaları yükseldi! Ankara ve 7 ilde önlemler geri geliyor

başta olmak üzere vaka sayılarında artış yaşandı. Uzmanlar vatandaşların motivasyonunu kaybettiği görüşünü belirtirken  ve 7 ilde görülen artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alınabileceğinin altı çizildi.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Ankara'da koronavirüs vakaları yükseldi! Ankara ve 7 ilde önlemler geri geliyor

salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta olmak üzere salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, ve 'nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.



PARK VE PİKNİK ALANLARI
Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi. ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.



KAMUSAL YÜKLEME ARTMALI

Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de "kamusal yükleme" yapılması gerektiğini belirtiliyorlar. Ankara'daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun önümüzdeki haftalarda ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, "kumsaldan ve kırsaldan dönenler arttırdı" benzetmesi yapıyor.

ARTIŞIN NEDENLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.

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