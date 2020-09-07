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Metrobüse ücretsiz binmek isteyen çocuklar canlarını tehlikeye attı

'da metrobüse ücretsiz binebilmek için iki çocuğun canlarını hiçe sayarak 'de karşıdan karşıya geçmesi büyük korkuya yol açtı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Metrobüse ücretsiz binmek isteyen çocuklar canlarını tehlikeye attı

Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen karayoluna, buradan da hattına ulaşarak, altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ile Beylikdüzü arasından geçen metrobüse binmek isteyen kimlikleri belirlenemeyen iki küçük çocuk, araçların arasından geçerek D-100 karayoluna ulaştı.

Metrobüse ücretsiz binmek isteyen çocuklar canlarını tehlikeye attı METROBÜSE ÜCRETSİZ BİNMEK İSTEYEN ÇOCUKLAR CANLARINI TEHLİKEYE ATTI

İki çocuk, araçları dikkatle kolladıktan sonra üç şeritli yoldan koşarak metrobüs yolunun bulunduğu noktaya ulaştı.

Buradaki tel örgülerin altından geçen iki çocuk daha sonra yine metrobüsün kendilerine çarpma ihtimalini göz ardı ederek durağa girdi. Çocukların metrobüse binebilmek için yaşamlarını tehlikeye atmalarını şaşkınlıkla izleyenler olası kazanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

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