Metrobüse ücretsiz binmek isteyen çocuklar canlarını tehlikeye attı

Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.