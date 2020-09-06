Yenge gelinin 200 bin liralık takısını çalıp paraları çamaşır makinesinde yıkadı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı.

Bir ay önce evlenen R.B. (30) ile eşi H.B. (28), balayını yazlık bir evde geçirdi.

Akraba ziyareti için bir süreliğine buradan ayrılan çift, döndüklerinde düğünde takılan para ve altınların yerinde olmadığını fark etti.

Yaklaşık 200 bin lira değerindeki para ve altınların çalındığını belirten çift, jandarmaya başvurdu.