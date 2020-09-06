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'Korona' İstanbul'da dans ediyor! Gece kulübündeki görüntüler 'pes' dedirtti

'da bir eğlence mekanından kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü. Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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'Korona' İstanbul'da dans ediyor! Gece kulübündeki görüntüler 'pes' dedirtti

Çin'den tüm dünyaya yayılan Korona virüsün önlenmesi için birçok tegbir alınıyor sürekli uyarılar yapılıyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen en önemli tedbirler arasında sayılıyor.

Korona İstanbulda dans ediyor! Gece kulübündeki görüntüler pes dedirtti 'KORONA' İSTANBUL'DA DANS EDİYOR! GECE KULÜBÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER 'PES' DEDİRTTİ

İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanından sosyal medyaya yansıyan görüntüler bu uyarıların hiçbirisinin dikkate alınmadığını ortaya koydu.

Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü.

Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Hayrettin Şaşmaz / SABAH

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