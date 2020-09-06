06 Eylül 2020, Pazar
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İzmir'de 15 yaşında intihar eden Melisa K.'nın babası hakkında flaş gelişme

Dün ilk kez ortaya çıkan ve sosyal medyanın gündemine oturan 15 yaşındaki Melisa'nın intiharıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Melisa K'nın babası yüzünden ettiği iddia edilmişti. Emniyet güçleri tarafından yürütülen süreçin devamında emekli astsubay baba Özay K. gözaltına alındı. Yapılan incelemeler ve ifade işleminin ardından baba serbest kaldı. Talihsiz Melisa, Twitter'da paylaştığı fotoğraflarda babasının odasına ip bıraktığını, tabancayla kendisini öldürmesi için ithamlarda bulunduğunu ifade etmişti. İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
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İzmir'de 15 yaşında intihar eden Melisa K.'nın babası hakkında flaş gelişme

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki Buse Melisa K., aile hayatıyla ilgili problemlerini daha önce Twitter'da paylaşmıştı. Emekli astsubay olan babasının silahıyla canına kıyan Melisa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başladı. Son dakika bilgisine göre kızını cinayete zorladığı iddia edilen ve gözaltına alınan Özay K. serbest kaldı. 5 Eylül gecesi "Tetiği çektim." tweeti atan Melisa, daha sonra intihar etti...

Talihsiz olayın ardından Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.

İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"TETİĞİ ÇEKTİM"

Ve belki geri geleceğim belki de biteceğim. Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım. Bu babama, baba sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu. Tetiği çektim" sözleri dikkat çekti.

"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.

BABA SERBEST KALDI!

İntiharın ardından İzmir'de gözaltına alınan Özay K., daha sonra serbest kaldı.

DİNLEDİĞİ MÜZİKLER YÜZÜNDEN HAKARET ETTİLER!

Twitter'da Korean Pop olan K-Pop tarzı müzikler dinlediği görülen genç kıza şoke eden hakaret içerikli yorumların gelmesi de dikkat çekti. Genç kıza K-pop dinlediği için hakaret eden kullanıcılara sert tepkiler yağdı.

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