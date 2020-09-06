"GÖNÜLLÜLERE 15 GÜN FENOLİK MADDE DİYET UYGULADIK"

Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmanın 30 gün sürdüğünü anlatan Silici, çalışma sonucunda zeytinyağı bazlı propolisin bağışıklık sistemine olumlu etkiler sağladığını bilimsel verilerle kanıtladıklarını ifade etti. Silici, klinik çalışma sürecine dair şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı gönüllüler arasında testlerde uygunluk sağlayanları çalışmamıza aldık. Çalışmaya aldığımız gönüllülere yaklaşık 15 gün fenolik madde kısıtlı bir diyet uyguladık. Özellikle çayda, çeşitli sebze-meyvelerde, baharatlarda fenolik madde, propoliste çok zengin miktarlarda bulunmaktadır. Araştırmamızın sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi ve sadece propolisteki fenolik maddenin etkisini ölçmek adına sağlıklı bireylerin fenolik madde içerikli gıdalardan uzak durmasını sağladık. Çalışma üç temel gruptan oluşmaktaydı. Biri kontrol amaçlı zeytinyağı grubu, diğer ikisi ise farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis grubu idi. 15 ve 30'uncu günlerde biz sağlıklı gönüllülerden kan numunelerini aldık ve analizlerimizi yaptık. Bu analizlerin bir kısmı kan biyokimyasal parametreleri ve tam kan sayımları, bir kısmı antioksidan aktivite analizleri, bir kısmı da bağışıklık sistemi markörleri idi. Çalışma sonucunda gördük ki, zeytinyağı bazlı propolis özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi markörleri yani belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi."